O petróleo encerrou a sessão em queda nesta quarta-feira, 1º de abril, em meio ao aumento do otimismo de que as tratativas entre Estados Unidos e Irã possam avançar e abrir caminho para o fim do conflito no Oriente Médio. No radar dos investidores está o pronunciamento do presidente norte-americano, Donald Trump, previsto para esta noite, às 22 horas (horário de Brasília), com atualizações sobre a guerra.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para maio fechou em queda de 1,24% (US$ 1,26), a US$ 100,12 o barril.

Já o Brent para junho caiu 2,70% (US$ 2,81), a US$ 101,16 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

O Brent chegou a ser negociado abaixo de US$ 100 por barril durante o pregão, após Trump afirmar que os Estados Unidos poderiam deixar o Irã em duas a três semanas, mesmo sem um acordo.

Segundo a Bloomberg, o presidente norte-americano deve reiterar no pronunciamento desta quarta-feira o cronograma de 2 a 3 semanas para que as forças americanas encerrem a guerra.

A commodity arrefeceu levemente as perdas da sessão após o Departamento de Energia dos EUA (DoE, na sigla em inglês) informar aumento nos estoques do petróleo na semana passada, mas queda nos derivados, como gasolina e destilados.

O analista do Price Futures, Phil Flynn, alerta que apesar de a curva de futuros do petróleo refletir otimismo com um fim próximo do conflito, os preços podem estar "atrasados" em relação aos fundamentos do mercado. Mais de 133 milhões de barris de petróleo já teriam sido retirados do mercado no Oriente Médio, segundo a Kepler, e as interrupções acumuladas poderiam superar 250 milhões de barris.

Trump também disse nesta quarta que está considerando retirar os EUA da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), após dias criticando a relutância do grupo em ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Ormuz permanece sob "pleno controle" e rejeitou qualquer possibilidade de reabertura nas condições sugeridas pelos EUA.

Segundo o Político, assessores da Casa Branca discutem a possibilidade de o petróleo atingir US$ 150 ou mais por barril, com a guerra com o Irã entrando no segundo mês, e já estariam avaliando medidas para conter a alta nos preços de energia.