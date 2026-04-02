Os chefes do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Agência Internacional de Energia (AIE) e do Grupo Banco Mundial concordaram nesta quarta-feira, 1º de abril, em formar um grupo de coordenação para maximizar a resposta de suas instituições aos impactos energéticos e econômicos da guerra no Oriente Médio.

Em declaração conjunta, as organizações se comprometeram a avaliar a gravidade dos impactos entre países e regiões por meio de compartilhamento de dados, coordenar um mecanismo de resposta - podendo incluir aconselhamento político direcionado e financiamento - e mobilizar partes interessadas relevantes, incluindo outros parceiros multilaterais.

"Nestes tempos de alta incerteza, é fundamental que nossas instituições unam forças para monitorar os desenvolvimentos, alinhar análises e coordenar o apoio aos formuladores de políticas para navegar nesta crise", acrescentou a declaração.

Segundo as instituições, a guerra no Oriente Médio causou grandes interrupções nas vidas e meios de subsistência na região e desencadeou uma das maiores escassez de fornecimento na história do mercado global de energia, o que afeta desproporcionalmente os importadores de petróleo, em particular os países de baixa renda.

"Estamos comprometidos em trabalhar juntos para salvaguardar a estabilidade econômica e financeira global, fortalecer a segurança energética e apoiar os países e pessoas afetadas em seu caminho para uma recuperação sustentada, crescimento e criação de empregos por meio de reformas", finalizou a nota.

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