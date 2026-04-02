O fluxo cambial está positivo em US$ 7,329 bilhões em 2026 até o dia 27 de março, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 1.

O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 693 milhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 8,023 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 176,134 bilhões e vendas de US$ 176,827 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 56,038 bilhões e exportações de US$ 64,061 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 7,438 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 13,421 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 43,202 bilhões em outras operações.

Em março até o dia 27

O País registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,127 bilhões em março até dia 27, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. Em fevereiro, houve entrada líquida de US$ 5,389 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 9,788 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 58,276 bilhões e vendas no total de US$ 68,064 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 6,661 bilhões, com importações de US$ 18,681 bilhões e exportações de US$ 25,342 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,611 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 6,346 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 16,385 bilhões em outras entradas.

De 23 a 27 de março

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,597 bilhão na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 23 a 27 de março, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 101 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 14,353 bilhões e vendas no total de US$ 14,252 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,495 bilhão, com importações de US$ 6,493 bilhões e exportações de US$ 7,989 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 831 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 2,474 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 4,684 bilhões em outras entradas.