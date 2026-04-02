A Petrobras informou nesta quarta-feira, 1, que vai oferecer um termo de adesão para as distribuidoras para reduzir os efeitos do reajuste no preço do querosene de aviação (QAV). A proposta vai permitir que as empresas paguem um aumento de 18% em abril, porcentual menor que o reajuste de 54,8% previsto em contrato.

A diferença ainda poderá ser parcelada em seis vezes, com primeira parcela a partir de julho de 2026. As condições ainda serão calculadas, explica a estatal por meio de nota.

"Essa medida visa preservar a demanda pelo produto e mitigar os efeitos do reajuste no setor de aviação brasileiro, assegurando o bom funcionamento do mercado."

O termo vai ser disponibilizado ao mercado até segunda-feira, 6, segundo a estatal.

A Petrobras pontua que a medida "contribui com a saúde financeira dos clientes da companhia ao mesmo tempo em que preserva a neutralidade financeira para a Petrobras".

A empresa reforçou, ainda, a mensagem que "segue comprometida com uma atuação responsável, equilibrada e transparente, sem repassar volatilidade de curto prazo aos preços nacionais".