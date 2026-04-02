O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse em entrevista à Globonews que a medida provisória (MP) que institui a subvenção a importadores de diesel vai ser publicada após a volta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Brasília. O mandatário está em Fortaleza (CE), e parte para Salvador (BA) no período da tarde.

"O presidente está viajando. Nós vamos aguardar o presidente voltar para editar essa medida provisória, que já está combinada com os Estados. Eu espero que, nesse meio tempo, esses pouquíssimos Estados que ainda não aderiram também adiram", disse Durigan em um trecho da entrevista publicado pelo jornal O Globo. A íntegra vai ao ar às 23h30.

Na noite de terça-feira, 31, o Ministério da Fazenda e o Comsefaz, conselho que reúne os secretários estaduais de finanças, informaram que mais de 80% dos Estados já haviam aderido à proposta de subvenção. A ideia é subsidiar R$ 1,20 por litro de diesel importado entre abril e maio. O custo, de R$ 3 bilhões, seria dividido igualmente entre União e Estados.

Durigan disse, na entrevista, que o diesel vai ficar mais caro nos Estados que não aderirem à subvenção, e reforçou a expectativa de que mais governos regionais ingressem no acordo até a publicação da MP.