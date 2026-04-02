A Vast Infraestrutura informou que realizou no sábado, 28, a primeira operação de transbordo de petróleo da ExxonMobil no Brasil, movimentando um milhão de barris do campo de Bacalhau no Terminal de Petróleo da Vast (T-Oil), no Porto do Açu, no norte do estado do Rio de Janeiro, com destino ao mercado internacional.

O projeto de Bacalhau marcou a primeira produção da ExxonMobil no Brasil após mais de um século de presença no País. O campo é operado pela Equinor (40%) em parceria com a ExxonMobil Brasil (40%) e Petrogal Brasil (20%), sob regime de partilha de produção, com a Pré-Sal Petróleo (PPSA) como gestora do contrato.

A operação envolveu dois navios-tanque da classe Suezmax - o petroleiro Primeway e o aliviador Windsor Knutsen - e integra a logística de escoamento da produção do campo, localizado na bacia de Santos.

"Essa movimentação demonstra a capacidade do T-Oil de atender projetos de grande porte do pré-sal com segurança, eficiência e confiabilidade", afirmou em nota o presidente da Vast, Victor Snabaitis Bomfim.

Atualmente, a Vast atende uma carteira de 13 clientes no total, incluindo as operações do Terminal de Líquidos do Açu (TLA). A ExxonMobil é o cliente mais recente a integrar a carteira.

Segundo a Vast, o T-Oil é o único terminal privado do Brasil autorizado a operar navios da classe VLCC (Very Large Crude Carrier) e possui licença para movimentar até 1,2 milhão de barris por dia. Em 2025, a Vast movimentou 30,6 milhões de toneladas de petróleo destinadas ao mercado externo.

"Com esse volume, o terminal respondeu por 48% do petróleo bruto embarcado via terminais no País para exportação, mantendo a liderança nesse segmento", disse a empresa.