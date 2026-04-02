Os preços dos combustíveis registraram alta em março na cidade de São Paulo, segundo levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para veículos. A maior variação foi registrada no diesel comum, que subiu 12,2% no mês, saindo de R$ 6,26 para R$ 7,03. Já o diesel aditivado aumentou 12,1%, passando de R$ 6,48 para R$ 7,26.

O etanol aditivado, por sua vez, teve leve aumento de 0,9% em março, passando de R$ 4,97 para R$ 5,02. O comum registrou alta de 1,4%, com o preço passando de R$ 4,55 para R$ 4,61.

A gasolina aditivada apresentou aumento de 4,3%, indo de R$ 6,76 para R$ 7,05, enquanto a comum teve variação de 5,8%, com o preço subindo de R$ 6,17 para R$ 6,53.

No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) desacelerou o ritmo de alta para 0,44%, ante 0,84% em fevereiro.

Regiões

O levantamento também identificou variações de preços entre as regiões da cidade de São Paulo em março. A maior diferença foi registrada no etanol aditivado, com variação de R$ 0,36 por litro entre as zonas norte e oeste, onde os preços oscilaram de R$ 4,82 a R$ 5,18.

O diesel aditivado variou de R$ 7,06 na zona norte a R$ 7,41 na zona sul. O diesel comum apresentou o menor preço na zona oeste (R$ 6,90) e o maior na zona sul (R$ 7,21).

A gasolina aditivada, por sua vez, foi encontrada por R$ 6,65 na zona norte e R$ 7,25 na zona sul. Já a gasolina comum oscilou entre R$ 6,35 na zona norte e R$ 6,66 na zona sul.

O menor preço do etanol comum foi registrado na zona norte: R$ 4,52, e chegou a R$ 4,68 na zona sul da capital.

O levantamento do Sem Parar considera mais de 20 milhões de litros abastecidos na capital paulista entre fevereiro e março de 2026.