A nova governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), procurou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tratar da situação do Banco de Brasília (BRB) e de possíveis soluções para equilibrar a instituição, disse o governo distrital em nota. O banco do DF passa por dificuldades devido aos prejuízos causados pelo seu envolvimento com o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Na terça-feira, 31, o BRB descumpriu o prazo e não divulgou seu balanço de 2025, que mostraria o tamanho do buraco nas contas.

O governo distrital precisa levantar cerca de R$ 8 bilhões para capitalizar o BRB. Atualmente, a ideia é conseguir um empréstimo com um consórcio de bancos e com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mas há uma dificuldade de oferecer as garantias necessárias.

Segundo pessoas a par das discussões, Durigan e Celina já tinham uma conversa marcada, por telefone, para tratar da proposta de subvenção ao diesel importado feita pelo governo federal. Na ligação, a governadora abordou a situação do banco público.

A conversa também tratou da subvenção. A proposta da União é financiar R$ 1,20 por litro de diesel importado, dividindo custos igualmente entre o governo federal e os Estados. Ao todo, o custo seria de R$ 3 bilhões - com R$ 1,5 bilhão para cada.

"A conversa tratou da adesão do Distrito Federal a iniciativas do governo federal voltadas à redução do preço do diesel, atendendo a um pedido do Ministério da Fazenda", diz a nota da governadora.