A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que o próximo plano de negócios da companhia deve indicar autossuficiência na produção de diesel em cinco anos. "Para os consumidores, isto significa que a volatilidade externa não vai mais nos assombrar. Para o acionista, é garantia do maior mercado da América Latina", disse durante evento da CNN em São Paulo.

O parque fabril garante hoje cerca de 70% do consumo de diesel brasileiro, segundo a executiva.

No planejamento estratégico atual, há a projeção de aumento de cerca de 300 mil barris de diesel por dia em cinco anos, o que garantiria 80% da demanda nacional. "Estamos nos perguntando se somos capazes, nos próximos cinco anos, de produzir todo o diesel que o Brasil precisa?"

Conflito no Irã

Sobre o conflito no Irã e os impactos no setor, Magda afirmou que, além da questão com o Estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% do combustível do mundo, há uma instabilidade muito grande gerada pelas falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Magda aponta que o Brasil cresce em importância global à medida que a produção e distribuição de óleo no Oriente Médio estão prejudicadas. "Quase 50% da nossa produção de óleo vai para Ásia. Para eles, o Brasil cresce em importância quando o Oriente médio deixa de enviar óleo para lá."