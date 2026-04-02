O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michael Barr afirmou que a continuidade da guerra envolvendo o Irã pode ter impacto sobre a inflação, ao destacar riscos geopolíticos em meio a um ambiente já marcado por incertezas econômicas. Durante simpósio sobre responsabilidade em inteligência artificial (IA) nesta quarta-feira, 1º de abril, Barr passou a maior parte do tempo avaliando que os efeitos da tecnologia sobre a economia dos Estados Unidos ainda são limitados.

Segundo ele, "o impacto da IA no mercado de trabalho até agora está relativamente pequeno", e ganhos mais amplos de produtividade "provavelmente ainda não virão" no curto prazo.

O dirigente acrescentou que o retorno dos investimentos em IA pode levar tempo para se materializar, alertando que investidores podem enfrentar perdas temporárias nesse processo.

Barr também chamou atenção para riscos no sistema financeiro, afirmando que "as salvaguardas estão sendo enfraquecidas" no setor de serviços financeiros, sem se aprofundar em detalhes.