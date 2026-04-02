Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 5,451 milhões de barris, a 461,636 milhões de barris na semana encerrada em 27 de março, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 800 mil barris na semana.

Os estoques de gasolina recuaram 0,586 milhões de barris, a 240,861 milhões de barris, ante expectativa de queda de 1,5 milhão.

Já os estoques de destilados cederam 2,111 milhões de barris, a 117,825 milhões de barris, ante projeção de queda de 300 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 92,9% para 92,1%, contrariando projeção de alta a 93,4%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 0,52 milhões de barris, a 31,465 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 0,8 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

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