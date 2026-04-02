A expectativa de que a guerra no Oriente Médio termine nas próximas semanas, como indicou o presidente dos Estados Unidos, influencia o Ibovespa nesta quarta-feira, no primeiro pregão de abril e do segundo trimestre de agenda de indicadores mais fraca no Brasil. No entanto, após subir 0,87%, na máxima aos 189.101,60 pontos mais cedo, o principal indicador da B3 passou a cair, em meio à intensificação da queda das ações da Petrobras, na esteira do recuo de cerca de 2,50% do petróleo no exterior, a despeito da valorização maior dos índices das Bolsas de Nova York.

"O recuo dos papéis da Petrobras limitam o Ibovespa de avançar mais, as ações pesam, dada a participação que têm na carteira teórica", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Warren Rena DTVM.

O Índice Bovespa também seu comportamento influenciado pelo avanço de Vale (0,58%) e bancos, principalmente. Itaú tinha valorização de 0,39%; Banco do Brasil subia 2,35%; Bradesco, de quase 1,50% (PN), por exemplo. Enquanto as ações da estatal (PN e ON) têm participação de quase 14% no Ibovespa, Vale pesa 11,19% e Itaú, 8%.

Em meio a perspectivas de fim dos conflitos entre Estados Unidos, Israel e Irã, os índices das bolsas europeias e os futuros norte-americanos avançam, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuam, influenciando também a curva brasileira e o dólar ante o real.

Entre os destaques da agenda no exterior, foi divulgado o levantamento ADP de emprego no setor privado dos EUA, mostrando criação de 62 mil vagas em março, ante previsão de 39 mil. Já no Brasil, o Estadão/Broadcast publica em primeira mão levantamento da Atlas para a Presidência, com eleitores do Estado de São Paulo.

Ontem, a Casa Branca informou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento na noite desta quarta-feira, às 22h (de Brasília), sobre a guerra contra o Irã. Nesta quarta-feira, o republicano disse que a guerra contra o Irã deve acabar "muito em breve".

Conforme Trump, o Irã solicitou um acordo de cessar-fogo, mas condicionou qualquer decisão à reabertura do Estreito de Ormuz, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O governo iraniano ainda não confirmou nem negou a afirmação do republicano.

Em meio à pressão sobre preços, hoje, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse que o governo está "olhando com atenção" setores como gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação (QAV) para a eventual adoção de medidas visando conter os impactos do conflito no Oriente Médio. Ele falou durante entrevista ao SBT News.

Na véspera, a Refinaria de Mataripe elevou o GLP em 15,3% e a Petrobras reajustou o querosene de aviação em 54,6% a partir de hoje, elevando preocupações com efeitos na inflação brasileira.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 2,71%, aos 187.461,84 pontos, acumulando queda em março de 0,70% em março e valorização de 16,35% no primeiro trimestre.

Às 11h27 desta quarta-feira, o Índice Bovespa caía 0,10%, na mínima aos 187.273,75 pontos.