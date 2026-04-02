O Banco do Brasil renegociou R$ 1,7 bilhão em dívidas de clientes durante o mês de março, de acordo com comunicado à imprensa nesta quarta-feira, 1º de abril. No mês recém-terminado foram fechados 180 mil acordos de renegociação.

Com a adesão, o banco resolveu prorrogar até 30 de abril as condições especiais de renegociação de dívidas.

"A iniciativa reforça o compromisso do BB com a recuperação da saúde financeira de seus clientes e com o estímulo ao uso consciente do crédito além de promover a educação financeira como um dos seus pilares de atuação", afirma o banco em comunicado.