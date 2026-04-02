O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil subiu de 43,7 pontos em fevereiro para 49 pontos em março, informou nesta quarta-feira, 1º de abril, a S&P Global. Foi o 11º mês consecutivo em que o indicador ficou abaixo dos 50 pontos, o que indica retração na atividade.

A guerra no Oriente Médio elevou a pressão sobre os custos e impulsionou interrupções na cadeia de suprimentos, o que tornou o cenário mais desafiador para os fabricantes brasileiros no mês, segundo a S&P.

O conflito também incentivou algumas empresas a se concentrarem na recomposição de estoques de contingência.

De acordo com a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima, a disparada nos preços de petróleo e a persistência da guerra no Oriente Médio já produziram efeitos sobre os custos, que atingiram o nível mais alto desde setembro de 2024.

Para ela, os clientes já devem sentir um impacto imediato nos preços. "Isso pode enfraquecer ainda mais a demanda, especialmente porque as empresas relataram que o poder de compra limitado dos consumidores finais está afetando negativamente as carteiras de pedidos", alerta, em relatório.

Por outro lado, Lima chama atenção para dados positivos no indicador. "Se analisarmos esses fatores primeiro, fica claro que a estabilização das vendas de exportação ajudou a amortecer as contrações tanto nos novos pedidos quanto na produção. Além disso, as estratégias das empresas para aumentar os estoques de segurança apoiaram a criação de empregos e contribuíram para uma tendência menos restritiva na compra de insumos durante o mês de março", afirma.