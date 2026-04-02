O setor privado dos Estados Unidos criou 62 mil empregos em março, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 1, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 39 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público e será divulgado na sexta-feira (3).

Revisão

O setor privado dos EUA criou 66 mil empregos em fevereiro, segundo revisão publicada nesta quarta pela ADP - que, originalmente, havia apontado a geração de 63 mil vagas em fevereiro.

A pesquisa agora divulgada também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,5% em março.