A curva de juros no Brasil fecha na manhã desta quarta-feira, 1, em sintonia com o movimento das curva de yields de títulos nos Estados Unidos e na Europa diante da percepção de que a guerra no Irã pode estar mais perto do fim, após declarações do presidente dos EUA, Donald Trump.

O petróleo e o dólar também recuam, o que ajuda no alívio das taxas. Nos dois últimos dias as taxas caíram diante do otimismo global de um fim ao conflito no Oriente Médio que já dura 33 dias. A liquidez, no entanto, ainda é bem reduzida e pode ser limitada pela agenda do dia mais fraca.

Às 9h08 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para mínima de 13,970%, de 14,069% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 13,590%, de 13,720%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,720%, de 13,837% no ajuste de terça (31).