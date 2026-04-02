A Microsoft está a caminho de investir US$ 5,5 bilhões em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial (IA) em Singapura até 2029, à medida que a demanda por habilidades em IA e por capacidade computacional continua a crescer na cidade-Estado.

O presidente da gigante de tecnologia dos EUA, Brad Smith, disse nesta quarta-feira, 1, que o investimento também será direcionado para operações em andamento. "Nosso investimento contínuo em infraestrutura de nuvem e IA reflete a confiança de longo prazo da Microsoft em Singapura como líder digital global", disse Smith. "Estamos focados em ajudar pessoas e organizações a usar IA ao fortalecer habilidades, aumentar a cibersegurança e a resiliência, e avançar em uma governança confiável."

A Microsoft também está fornecendo ferramentas e treinamento para estudantes do ensino superior, professores e organizações sem fins lucrativos. "À medida que a adoção de IA acelera, a prontidão permanece desigual", disse a Microsoft. "Muitas instituições e comunidades carecem de habilidades, orientação ou capacidade para adotar IA de forma responsável e eficaz", acrescentou.

O anúncio vem um dia após a Microsoft dizer que planeja investir mais de US$ 1 bilhão na Tailândia. Nos últimos anos, a Microsoft tem comprometido bilhões para a região, incluindo na Indonésia, Malásia e Índia.

Em outubro, a Microsoft disse que planejava dobrar sua capacidade de data centers nos próximos dois anos e gastar mais do que havia projetado anteriormente em infraestrutura de IA, incluindo data centers. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.