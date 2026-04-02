O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,67% em março, após aceleração de 0,46% na terceira quadrissemana e queda de 0,14% no fim de fevereiro. O índice acumula agora alta de 3,47% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 1.

O índice de março superou o teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,66%, com mediana de alta de 0,65% e piso de 0,49%.

Nesta leitura, houve avanço em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S: Transportes (0,85% para 1,51%), Alimentação (1,10% para 1,31%), Vestuário (0,35% para 0,48%), Habitação (0,30% para 0,36%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,03% para 0,05%) e Educação, Leitura e Recreação (-1,27% para -0,97%).

Em contrapartida, houve alívio nos grupos Comunicação (0,14% para 0,10%) e Despesas Diversas (1,73% para 1,70%)

Influências

As maiores influências de alta do índice partiram de gasolina (1,66% para 3,85%), tomate (11,02% para 18,19%), batata-inglesa (17,24% para 21,45%) e serviços bancários que manteve variação de 2,80%.

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-16,95% para -13,53%), perfume (-5,38% para -5,73%), maçã (-4,37% para -4,83%), café em pó (-0,86% para -1,13%) e açúcar refinado (-2,39% para -3,28%).