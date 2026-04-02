O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) caiu 0,4 ponto em março ante fevereiro, segunda queda consecutiva, para 91,9 pontos, na série com ajuste sazonal. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice teve recuo de 0,1 ponto.

"O conflito no Oriente Médio, ao pressionar os preços do petróleo e a inflação doméstica, tem levado os empresários a adotar uma postura mais cautelosa em relação aos próximos meses. A queda da confiança empresarial em março foi determinada pela piora das expectativas, parcialmente atenuada, no mês, pela melhora na avaliação da situação corrente dos negócios", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) subiu 0,3 ponto, para 93,3 pontos. O componente que mede a demanda no momento presente aumentou 1,6 ponto, para 95,4 pontos, mas a satisfação com a situação dos negócios caiu 1,0 ponto, para 91,3 pontos.

Já o Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) encolheu 1,1 ponto, para 90,5 pontos. Dentro do IE-E, o otimismo com a demanda nos próximos três meses diminuiu 0,3 ponto, para 91,8 pontos, e as projeções para os negócios em seis meses recuaram 1,9 ponto, a 89,4 pontos.

Dois dos quatro grandes setores mostraram queda na confiança em março: Comércio, -2,7 pontos; Indústria, +0,1 ponto; Construção, +2,1 pontos; e Serviços, -1,8 ponto. Em março, 41% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança.

A coleta de dados para a edição de março ocorreu entre 2 e 25 do mês.