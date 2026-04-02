A taxa de desemprego da zona do euro subiu para 6,2% em fevereiro, ante a mínima histórica de 6,1% em janeiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 1, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de fevereiro veio em linha com a previsão de analistas compilados pela FactSet. A Eurostat calcula que havia 10,919 milhões de desempregados na zona do euro em fevereiro. Em relação a janeiro, o número de pessoas sem emprego na região teve aumento de 93 mil.