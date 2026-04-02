O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 50,9 em fevereiro para 52,2 em março, atingindo o maior nível desde maio de 2022, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado definitivo de março ficou acima da estimativa inicial, de 51,7, e superou a previsão de analistas compilados pela FactSet, de 51,3. A leitura acima de 50 aponta que a manufatura alemã continuou se expandindo no mês passado.