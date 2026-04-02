O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 50,8 em fevereiro para 51,6 em março, atingindo o maior nível em 45 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank.

O resultado definitivo de março superou a leitura preliminar e a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 51,4 em ambos os casos. O PMI acima de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco continuou se expandindo no mês passado.