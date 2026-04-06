No Brasil, gerentes de risco de crédito em grandes bancos são os profissionais que recebem o maior salário para a função, um total de R$ 52 mil. É o que mostra o "Guia Salarial 2026", da consultoria Michael Page, obtido com exclusividade pelo Estadão. Já nas pequenas e médias empresas, o teto salarial para o cargo gerencial é de R$ 39 mil.

O levantamento analisou 286 funções gerenciais, ouviu 7.147 profissionais e 998 empresas de todo o Brasil. Os valores apontados referem-se apenas ao salário bruto e não incluem remuneração variável oferecida.

As posições com maiores salários nas grandes empresas são das áreas de gestão financeira e governança corporativa no cargo de gerente de risco de crédito, respectivamente, com R$ 52 mil e R$ 48 mil.

Quem também ocupa o pódio é o cargo de gerente de relações com investidores, com remuneração de R$ 45 mil. Na sequência, a área de saúde se destaca entre as quatro mais bem pagas do País, também com R$ 45 mil.

Profissionais que ocupam cargos de gerência no setor de recursos humanos também integram a lista. São áreas que ganharam mais relevância nos últimos cinco anos, avalia Lucas Oggiam, diretor da Michael Page.

Quem ganha mais em PMEs?

Assim como nas grandes empresas, nas pequenas e médias, quem ocupa o cargo de gestão de risco de crédito também recebe o maior salário em nível de gerência, desta vez com o teto de R$ 39 mil. De acordo com Lucas Oggiam, a posição se tornou mais estratégica por causa do efeito de oferta e demanda.

"Apesar de bancos e instituições financeiras bem capitalizadas, o risco de não recebimento aumentou nos últimos anos, o que faz com que aqueles que detêm o capital pensem mais antes de cedê-lo", afirma Oggiam.

As funções de gestão financeira, além dos setores de marketing e comercial, também surgem entre os mais bem pagos em PMEs. Um gerente de marketing em uma empresa de saúde, por exemplo, recebe R$ 35 mil.

Cargos ligados à tecnologia também aparecem entre os mais bem remunerados nesse segmento, como Gerente Executivo de Tecnologia e Gerente de Engenharia de Dados.

O estudo revela que a menor remuneração em nível de gerência é ocupada por profissionais do setor operacional em pequenas e médias empresas. Neste caso, a média salarial é de R$ 9 mil por mês.

O que explica esse gap na remuneração é o tamanho da empresa, o setor e o nível de responsabilidade que a cadeira exige, pontua o diretor da Michael Page. "Empresas maiores normalmente têm pacotes de benefícios e remunerações mais elevados, algo que é atípico em empresas menores", afirma.

A área de atuação também faz diferença. Historicamente, os setores de serviços financeiros, energia e infraestrutura detêm médias salariais superiores em relação ao varejo e prestação de serviços.

Por outro lado, as PMEs conseguem ter maior flexibilidade de pacotes, acrescenta Oggiam. Seja maior autonomia em faixas salariais, em modelos de contratação (CLT/PJ) ou em benefícios personalizados para cada gerente, a depender da necessidade.