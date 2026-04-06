A União Europeia (UE) está monitorando de perto e avaliando as consequências da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reformular as tarifas sobre aço, alumínio e cobre. Uma porta-voz da Comissão Europeia afirmou que o grupo analisa os desdobramentos para as exportações europeias, que afetam uma grande quantidade de itens, incluindo latas de cerveja, cosméticos, máquinas, peças, equipamentos agrícolas e motocicletas.

Pelos planos norte-americanos, produtos fabricados com metais importados serão taxados em 25%. Uma tarifa de 50% continuará sendo aplicada a metais como aço, alumínio e cobre, enquanto produtos com menos de 15% desses metais em peso estarão sujeitos a uma tarifa mínima global de 10%, estabelecida por Trump separadamente.

A Comissão ressaltou que tem mantido contato constante com autoridades dos EUA para manifestar preocupação e buscar alívio para os exportadores da UE. O objetivo é reduzir as tarifas em conformidade com o acordo comercial político alcançado entre as duas partes em julho de 2025.

O bloco também examina detalhadamente os planos de Washington de impor tarifas de até 100% sobre medicamentos de marca. A UE, no entanto, espera manter uma tarifa máxima de 15%, refletindo o teto estabelecido para produtos europeus no acordo do ano passado. "Nossa prioridade continua sendo preservar um ambiente de comércio transatlântico estável e previsível", declarou a porta-voz.

Fonte: Dow Jones Newswires