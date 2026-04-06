A inflação anual ao consumidor da Turquia desacelerou para 30,87% em março, ante 31,53% em fevereiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira (3) pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país.

Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 1,94% em março, também abaixo do avanço de 2,96% observado em fevereiro, informou a TurkStat. O grupo de alimentos e bebidas não alcoólicas, de grande peso no índice, subiu 32,36% anualmente e 1,80% no mês. A maior alta anual partiu de habitação, com avanço de 42,06%, enquanto o transporte registrou a maior variação mensal, com avanço de 4,52%.