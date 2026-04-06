A taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,3% em março, ante 4,4% em fevereiro, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 3. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam manutenção do indicador a 4,4%.

Já o salário médio por hora aumentou 0,2%, ou US$ 0,09, a US$ 37,38, na comparação mensal de março. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam alta de 0,3%. A variação mensal ficou abaixo do esperado. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,5% em março. O consenso do mercado era de +3,7%.

A economia dos Estados Unidos criou 178 mil empregos em março, em termos líquidos.

O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão para baixo do resultado de empregos em fevereiro, de um corte de 92 mil para um enxugamento de 133 mil vagas. No caso de janeiro, passou de criação de 126 mil para geração de 160 mil postos de trabalho.

O relatório payroll é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.