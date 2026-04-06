A Movida Participações informou que obteve subscrições efetivas e compromissos de subscrições dos investidores no montante mínimo de R$ 500 milhões, valor necessário para a homologação do aumento de capital da Movida.

Em fato relevante publicado na noite desta quinta-feira, 2, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia destaca ainda que o aumento de capital pode chegar ao montante de R$ 750 milhões e que os referidos compromissos de subscrição ainda estão sujeitos à verificação das respectivas condições precedentes.

O conselho de administração da empresa já havia aprovado a prorrogação do período para exercício do direito de preferência dos aumentos de capital da companhia, de 9 para 17 de abril.