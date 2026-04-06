A Microsoft anunciou nesta sexta-feira (3) um investimento de US$ 10 bilhões no Japão para o período de 2026 a 2029. O aporte, o maior da história da companhia no país, visa acelerar a economia digital e a segurança nacional japonesa em alinhamento com as prioridades da primeira-ministra Sanae Takaichi.

No pilar de tecnologia, a Microsoft revelou uma colaboração estratégica com a SoftBank e a Sakura Internet para expandir as opções de infraestrutura de IA operando sob soberania de dados local. A iniciativa permitirá que provedores domésticos ofereçam serviços de computação de IA baseados em GPU através do Azure, garantindo que os dados permaneçam em território japonês. Além disso, a empresa expandiu o serviço Azure Local para apoiar organizações com requisitos rigorosos de governança, permitindo operações desconectadas da nuvem pública em setores críticos.

No campo da capacitação, a Microsoft se comprometeu a treinar mais de um milhão de profissionais em ferramentas de IA até 2030, visando suprir a escassez de mão de obra qualificada em setores industriais estratégicos. Este movimento ocorre em um cenário de forte adoção da tecnologia no Japão, onde o Microsoft 365 Copilot já é utilizado por 94% das maiores empresas do índice Nikkei 225. O investimento também abrange o fomento à pesquisa científica por meio de subsídios e a oferta de soluções como o Azure Local, que permite a governança de dados em ambientes desconectados da nuvem pública, fortalecendo a resiliência econômica do país.