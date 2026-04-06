O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da China recuou de 56,7 em fevereiro para 52,1 em março, informou nesta sexta-feira, 3, a S&P Global em parceria com a RatingDog. Embora o dado sinalize uma desaceleração no ritmo de crescimento ante o pico de 33 meses registrado no mês anterior, o setor permanece em território de expansão (acima de 50 pontos) pelo 39º mês consecutivo.

Segundo o relatório, a entrada de novos pedidos cresceu no ritmo mais lento desde abril de 2025, impulsionada principalmente pelo mercado doméstico. A demanda externa, por sua vez, registrou uma leve contração após dois meses de crescimento. O setor também apresentou redução nos níveis de emprego pelo segundo mês consecutivo, com o ritmo de cortes de vagas atingindo a máxima em seis meses.

No campo dos preços, os custos de insumos subiram de forma marginal, enquanto os preços cobrados pelos prestadores de serviços caíram pela terceira vez em quatro meses, refletindo estratégias de descontos para sustentar as vendas diante da concorrência. O fundador da RatingDog, Yao Yu, destacou em nota que, embora o ritmo tenha moderado, a base da demanda interna permanece firme e as empresas seguem otimistas para os próximos 12 meses.

Já o PMI Composto da China, que agrega as atividades industrial e de serviços, caiu de 55,4 em fevereiro para 51,5 em março. De acordo com a S&P Global, o resultado indica que o crescimento da atividade empresarial segue abrangente, mas em um ritmo mais alinhado com a média dos últimos dois anos.