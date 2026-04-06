O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 53,9 pontos em fevereiro para 53 pontos em março, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quinta-feira, 2, no Brasil (sexta-feira no horário local). O indicador veio abaixo das previsões de 53,2 de analistas consultados pela FactSet.

O dado permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade.

O PMI de serviços caiu de 53,8 para 53,4 no mesmo período, também em território que indica atividade maior no setor. A queda no segmento também veio abaixo das estimativas de 53,8.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, a desaceleração coincide com o início da guerra no Oriente Médio, que contribuiu para a intensificação das pressões de custos.

"A incerteza sobre quanto tempo a guerra no Oriente Médio pode durar e seus impactos sobre a demanda global e a inflação foi um fator-chave para a queda da confiança empresarial em março".