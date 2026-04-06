A Arteris afirmou, por nota à imprensa, ter sido surpreendida pela decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU), sobre a transição do controle da Autopista Fernão Dias para a Motiva (ex-CCR). Acrescenta que tem disponibilizado as informações necessárias e que os pontos levantados já estavam sendo tratados junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Arteris diz ainda que a transferência de e-mails, por exemplo, estava dentro do cronograma de resposta estabelecido pela Comissão do Processo Competitivo da ANTT, tendo a Arteris já disponibilizado integralmente a transferência das informações necessárias à continuidade da operação.

"A cautela adotada pela empresa visou exclusivamente a proteção da privacidade e de dados estranhos à concessão, sem qualquer intenção de interrupção do fluxo informativo", reforça.

Por fim, acrescenta que os demais pontos estão sendo esclarecidos junto ao TCU e tratados com a ANTT, reiterando seu compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a colaboração institucional.

A Motiva anunciou mais cedo que assinou contrato com a Arteris para aquisição da totalidade das ações da Autopista Fernão Dias, concessionária da BR-381 em Minas Gerais e São Paulo. O valor da transação é de R$ 381.375.069,26, que será pago à vista.

Além do valor principal, o acordo prevê "eventual ajuste de preço" de R$ 19.587.000,00, cuja exigibilidade está em análise por causa de uma medida cautelar do TCU no processo TC 006.915/2026-4.