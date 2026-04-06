A japonesa Hitachi Rail fechou acordo definitivo para adquirir a Clever Devices, empresa americana de tecnologias de sistemas de transporte inteligente (ITS, na sigla em inglês).

"À medida que a Clever Devices se torna parte da Hitachi Rail, nossa missão ganha uma plataforma global mais ampla", informou a companhia em comunicado divulgado nesta quinta.

"A extensa presença internacional da Hitachi Rail, sua profunda expertise em mobilidade digital e o compromisso de longa data com a construção de sistemas de transporte sustentáveis permitirão que a Clever Devices escale ainda mais suas inovações, alcancem novas comunidades e acelerem o desenvolvimento de soluções multimodais de próxima geração para clientes atuais e futuros".

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, com previsão de finalização ainda este ano.

Com sede em Nova York, a Clear Devices tem escritórios nos EUA, Canadá, Brasil e Itália.