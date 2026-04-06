A Motiva Infraestrutura de Mobilidade assinou contrato com a Arteris para aquisição da totalidade das ações da Autopista Fernão Dias, concessionária da BR-381 em Minas Gerais e São Paulo. O valor da transação é de R$ 381.375.069,26, que será pago à vista, informou a empresa por meio de fato relevante, divulgado nesta quinta-feira, 2.

Além do valor principal, o acordo prevê "eventual ajuste de preço" de R$ 19.587.000,00, cuja exigibilidade está em análise por causa de uma medida cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU).

A compra ocorre no âmbito do Processo Competitivo 04/2025, conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Motiva afirmou que a transação "representa a aquisição de um ativo premium alinhada ao planejamento estratégico" da empresa e que a rodovia está em "um corredor econômico relevante", com polos "industriais, agrícolas e logísticos".

Com a conclusão do negócio e a assinatura de um termo aditivo de modernização do contrato de concessão, a Motiva passará a operar "em uma nova região geográfica, Minas Gerais", ampliando a escala de sua plataforma de rodovias.

"Trata-se da maior rodovia federal em volume de eixos equivalentes pedagiados em 2025, com demanda amplamente conhecida e investimentos de baixa complexidade", acrescenta a Motiva no documento.