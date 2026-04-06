O balanço trimestral final da Tesla divulgado nesta quinta-feira, 2, foi de 358.023 veículos elétricos entregues globalmente. Analistas previam 368.900 entregas, segundo um consenso de estimativas de 19 empresas de investimento publicado pela Visible Alpha.

O crescimento ocorre em um momento em que a Tesla está redirecionando seus negócios, deixando de lado a venda de veículos para se concentrar em robotáxis e robôs humanoides, nenhum dos quais está atualmente à venda. As vendas de veículos representaram cerca de três quartos da receita da Tesla em 2025 e registraram queda pelo segundo ano consecutivo.

A empresa está encerrando a produção de seus dois modelos de luxo, o Model S e o Model X, e planeja iniciar a produção em massa de seu Cybercab autônomo neste mês.

A Tesla também reportou uma queda de 15,4% em seu negócio de energia, um indicador que mede a quantidade de energia de bateria que a empresa implantou no trimestre. A implantação de energia cresceu rapidamente no ano passado, mesmo com a desaceleração do negócio automotivo.

Em Nova York, as ações da Tesla recuaram 5,42%.

*Com informações Dow Jones Newswires.