O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, afirmou nesta quinta-feira, 2, que os efeitos da alta do preço do petróleo se espalharão para diferentes setores, incluindo inflação e demanda. Em entrevista à Fox Business, o dirigente apontou que, visando o duplo mandato da autoridade monetária, está observando com cuidado os efeitos nos preços e a duração do choque.

"Teremos que receber os dados, ainda não temos muitos indicadores oficiais refletindo o impacto", afirmou. O presidente destacou os impactos do conflito no Oriente Médio nos preços da gasolina, e apontou que o Fed deverá buscar uma postura balanceada para lidar com os efeitos. "Política monetária está em boa posição para manter riscos balanceados", disse. Segundo ele, uma prioridade para a instituição no momento é manter as expectativas de inflação ancoradas.

Para o payroll de sexta, a expectativa do dirigente é "mais do mesmo", assim como ocorreu nos últimos seis meses. Segundo ele, este cenário é de uma modesta alta na criação de empregos nos Estados Unidos. Em sua visão, ainda é muito cedo para um impacto dos choque nos preços ser sentido em termos de mercado de trabalho.

Na visão de Williams, a meta de inflação de 2% do Fed segue adequada para lidar com o duplo mandato de estabilidade de preços e mercado de trabalho.