A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,05%
Pontos: 188.052,02
Máxima de +0,69% : 189.251 pontos
Mínima de -1,46% : 185.214 pontos
Volume: R$ 24,38 bilhões
Variação em 2026: 16,71%
Variação no mês: 0,31%
Dow Jones: -0,13%
Pontos: 46.504,67
Nasdaq: +0,18%
Pontos: 21.879,18
Ibovespa Futuro: -0,06%
Pontos: 188.610
Máxima (pontos): 190.080
Mínima (pontos): 185.330
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 43,30
Variação: -1,21%
Petrobras PN
Preço: R$ 48,15
Variação: +1,65%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,12
Variação: -1,52%
Ambev ON
Preço: R$ 15,28
Variação: -0,52%
Petrobras ON
Preço: R$ 53,10
Variação: +2,25%
Vale ON
Preço: R$ 83,55
Variação: +0,66%
MBRF SA ON
Preço: R$ 20,79
Variação: estável
Itausa PN
Preço: R$ 13,92
Variação: -1,83%
JBS ON
Preço: R$ 91,01
Variação: -2,3%
Global 40
Cotação: 704,340 centavos de dólar
Variação: +0,43%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1594
Venda: R$ 5,1599
Variação: +0,06%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,28
Venda: R$ 5,38
Variação: +0,04%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1649
Venda: R$ 5,1655
Variação: +0,1%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1564
Venda: R$ 5,3530
Variação: +0,06%
- Dólar Futuro (maio)
Cotação: R$ 5,1920
Variação: +0,02%
- Euro
Compra: US$ 1,1535 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1541 (às 18h32)
Variação: -0,43%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9500
Venda: R$ 5,9510
Variação: -0,4%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9498
Venda: R$ 6,2010
Variação: -0,23%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,64% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.662,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -2,77%