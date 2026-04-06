A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,05%

Pontos: 188.052,02

Máxima de +0,69% : 189.251 pontos

Mínima de -1,46% : 185.214 pontos

Volume: R$ 24,38 bilhões

Variação em 2026: 16,71%

Variação no mês: 0,31%

Dow Jones: -0,13%

Pontos: 46.504,67

Nasdaq: +0,18%

Pontos: 21.879,18

Ibovespa Futuro: -0,06%

Pontos: 188.610

Máxima (pontos): 190.080

Mínima (pontos): 185.330

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 43,30

Variação: -1,21%

Petrobras PN

Preço: R$ 48,15

Variação: +1,65%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,12

Variação: -1,52%

Ambev ON

Preço: R$ 15,28

Variação: -0,52%

Petrobras ON

Preço: R$ 53,10

Variação: +2,25%

Vale ON

Preço: R$ 83,55

Variação: +0,66%

MBRF SA ON

Preço: R$ 20,79

Variação: estável

Itausa PN

Preço: R$ 13,92

Variação: -1,83%

JBS ON

Preço: R$ 91,01

Variação: -2,3%

Global 40

Cotação: 704,340 centavos de dólar

Variação: +0,43%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1594

Venda: R$ 5,1599

Variação: +0,06%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,28

Venda: R$ 5,38

Variação: +0,04%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1649

Venda: R$ 5,1655

Variação: +0,1%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1564

Venda: R$ 5,3530

Variação: +0,06%

- Dólar Futuro (maio)

Cotação: R$ 5,1920

Variação: +0,02%

- Euro

Compra: US$ 1,1535 (às 18h32)

Venda: US$ 1,1541 (às 18h32)

Variação: -0,43%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9500

Venda: R$ 5,9510

Variação: -0,4%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9498

Venda: R$ 6,2010

Variação: -0,23%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,64% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.662,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -2,77%


