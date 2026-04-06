As bolsas em Nova York fecharam nesta quinta-feira, 2, sem direção única, com o S&P 500 e o Nasdaq ganhando força para tocar o campo de alta, à medida em que os investidores reagiam ao discurso do presidente Donald Trump sobre a guerra do país e de Israel contra o Irã. O clima era temperado por notícias de que Teerã está elaborando um plano com Omã para gerenciar o tráfego no Estreito de Ormuz. Negócios transcorriam ainda diante da expectativa da divulgação de dados do mercado de trabalho nos EUA na sexta, quando o mercado acionário americano estará fechado.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,13%, aos 46.504,73 pontos. Já o S&P 500 avançou 0,11%, aos 6.582,69 pontos, e o Nasdaq subiu 0,18%, aos 21.879,18 pontos. Na semana, o Dow subiu 1,2%, o S&P marcou avanço de 1,6% e o Nasdaq ganhou 2,2%.

Ativos do setor de energia tiveram desempenho misto. O subíndice de energia do S&P 500 teve alta de 0,5%, com a Exxon fechando em queda de 0,06%, enquanto a Chevron subiu 0,8%.

As ações da Amazon recuaram 0,4%. A empresa anunciou nesta quinta-feira que imporá uma sobretaxa temporária de 3,5% sobre combustível e logística para vendedores terceiros, enquanto a empresa lida com os elevados custos de energia durante a guerra no Irã. Já a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) anunciou que está implementando sua terceira fase de ataques contra um centro de computação em nuvem da Amazon no Bahrein.

Em meio ao lançamento bem-sucedido da missão Artemis II, as ações da Intuitive Machines subiam 18,6%. A empresa foi selecionada pela Nasa para fornecer comunicações e tecnologia para o rastreamento da missão. A empresa desenvolve satélites, módulos de pouso lunar, infraestrutura espacial e tecnologia espacial.

As ações da empresa de capital privado Blue Owl Capital caíram 1,6%, após novas notícias de que os investidores continuam a abandonar seus fundos. Investidores do fundo Blue Owl Credit Income - um dos maiores fundos de crédito privado, com US$ 36 bilhões em ativos - solicitaram o resgate de 22% das quotas do fundo, segundo o The Wall Street Journal.