A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 2, que imporá uma sobretaxa temporária de 3,5% sobre combustível e logística para vendedores terceiros, enquanto a empresa lida com os elevados custos de energia durante a guerra no Irã. A sobretaxa será aplicada ao serviço de cumprimento pela Amazon nos EUA e Canadá, além do envio de cumprimento remoto dos EUA para o Canadá, México e Brasil.

A Amazon informou aos vendedores que a medida que entrará em vigor em 17 de abril e que segue decisões semelhantes de taxas de combustível pela United Parcel Service e FedEx. Espera-se também que o Serviço Postal dos EUA aumente temporariamente os preços de seus serviços de envio em 8% no dia 26 de abril.

"Semelhante a outros grandes transportadores, quando os custos permanecem elevados, implementamos sobretaxas temporárias em nossas taxas de cumprimento para recuperar uma parte dos aumentos reais de custos que estamos experimentando", disse a Amazon em comunicado.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.