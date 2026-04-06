O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira, 2, e o WTI disparou 18,4% na semana, à medida que os investidores avaliam o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, e as tratativas entre o Irã e Omã para a criação de um protocolo para monitorar o Estreito de Ormuz.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para maio fechou em alta de 11,4% (US$ 11,42), a US$ 111,54 o barril, maior nível desde 8 de março. Já o Brent para junho subiu 7,77% (US$ 7,87), a US$ 109,03 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE). Na semana, o WTI avançou 18,4% e o Brent subiu 3,52%.

Os contratos do petróleo WTI chegaram a se aproximar dos US$ 114 por barril no pregão, refletindo o pessimismo dos mercados após Trump sinalizar intensificação da ação militar contra o Irã nas próximas duas a três semanas. O Irã reagiu e ameaçou ataques militares em pontes no Kuwait, Arábia Saudita, Abu Dhabi e Jordânia, segundo a agência iraniana Fars.

A commodity chegou a desacelerar brevemente seus ganhos, depois que uma autoridade iraniana revelou à Sputnik que o país persa trabalha junto com o vizinho Omã nos últimos ajustes para elaborar um protocolo de tráfego seguro no Estreito de Ormuz.

Para analistas do ING, o impacto econômico começa a ficar evidente à medida que há poucos sinais de recuperação do transporte marítimo por Ormuz. "No fim de fevereiro, de 50 a 60 petroleiros transitavam diariamente por essas águas, segundo dados do FMI. Agora, é possível contá-los nos dedos de uma mão", afirmam.

Enquanto isso, os efeitos da guerra continuam a pressionar os custos de energia. A Bloomberg informou que o preço mais importante do mundo para barris físicos de petróleo subiu acima de US$ 140 nesta quinta, o maior salto desde 2008.

Já os contratos futuros do diesel nos EUA dispararam 11%, depois que Trump ameaçou ampliar a escalada da guerra com o Irã, segundo o The Wall Street Journal. A reportagem cita que portos e refinarias na Rússia, outro grande exportador de diesel, vêm sendo atingidos pela Ucrânia e ameaçam mais uma fonte de oferta.

A Nymex e a ICE não operam na Sexta-feira Santa.