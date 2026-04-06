O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 2, em entrevista à CNN Brasil, que o programa de renegociação de dívida das famílias não será um "Desenrola recauchutado", mas algo estrutural.

"Não se trata de um Desenrola recauchutado. Não é esse o caminho. Tem, sim, uma demanda do presidente com uma preocupação sobre a questão do endividamento e do crédito", afirmou.

Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um olhar atento da Fazenda para entender porque as famílias e empresas estão optando por linhas de crédito mais caras. Ele informou que levará ao petista um diagnóstico nos próximos dias.

"Provavelmente, de fato, nós devemos levar para o presidente um diagnóstico e a nossa visão do que poderia ser feito. Pode envolver medidas de renegociação, incentivar as instituições financeiras, os bancos que possam entrar em contato com seus clientes, renegociar", completou.


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