O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 02, em meio a escalada de tom do presidente dos EUA, Donald Trump, na noite de quarta contra o Irã. Os comentários e a ameaça de retaliação por Teerã impulsionaram alta do petróleo e do dólar no exterior.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para maio encerrou em baixa de 2,77%, a US$ 4.662,90 por onça-troy. Já a prata para o mesmo mês recuou 4,15%, a US$ 72,92 por onça-troy.

As quedas desta quinta do ouro provavelmente são alimentadas por investidores optando por retirar dinheiro antes do longo fim de semana de Páscoa, diz o gerente de portfólio principal da Ten Cap, Jun Bei Liu, em meio ao preocupações de que os preços mais altos do petróleo aumentarão a inflação.

Trump prometeu na quarta-feira continuar atacando o Irã nas próximas semanas, colocando de lado possíveis avanços em um acordo de paz com o país persa. Em paralelo, circularam informações de que Teerã está quase concluindo um protocolo que estabelecerá um novo regime de navegação no Estreito de Ormuz, e planeja iniciar conversações com Omã para desenvolver uma solução conjunta, segundo o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi.

Para o estrategista sênior de commodities da ANZ, Daniel Hynes, qualquer esperança de que houvesse diretrizes claras sobre como o conflito no Irã terminaria foi frustrada após o discurso de Trump. "Embora o ouro provavelmente continue dependente do nível de apetite por risco do mercado, sinto que o foco está começando a mudar dos resultados da política monetária para como o cenário econômico se apresentará", acrescenta Hynes.

No Federal Reserve (Fed), a presidente da distrital de Dallas, Lorie Logan, afirmou pela manhã que uma resolução rápida da guerra no Oriente Médio pode significar impacto econômico mais moderado.

*Com informações da Dow Jones Newswires.