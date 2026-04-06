O setor de serviços, só na capital paulista no ano passado, faturou R$ 994,5 bilhões. A cifra, considerada um recorde pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), revela uma alta de 11,2% em relação ao valor faturado em 2024 e renova a maior cifra da série histórica.

O ano passado já tinha terminado com o maior faturamento histórico desde 2010 no setor de Serviços na capital paulista. Os dados foram compilados na Pesquisa Conjuntural do Setor de Serviços (PCSS), elaborada pela entidade com base nas informações da Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo (Sefaz-SP).

O baixo índice de desemprego que o País vem experimentando nos últimos anos é visto pela FecomercioSP como sendo a mola propulsora dos seguidos crescimentos recordes do faturamento do setor de serviços, pelo menos na cidade de São Paulo. "Os fatores que impulsionaram a demanda por serviços foram a baixa do desemprego, a forte geração de vagas com carteira assinada e o aumento da renda das famílias em 2025", reconhecem os economistas e técnicos da entidade.

Contudo, na avaliação deles, algumas atividades, como prestação de serviço às famílias, já começam a mostrar taxas de crescimento mais modestas. O segmento de educação é um deles.

Dentre as 13 atividades analisadas, 11 apontaram aumento das receitas na comparação anual, ao passo que dez delas alcançaram o maior faturamento da história no ano passado. No grupo de outros serviços houve a maior taxa de crescimento, de 42,3%, e o maior faturamento da série, com R$ 36,6 bilhões, seguido pela atividade de mercadologia e comunicação, com alta de 22,1%. O segmento de serviços jurídicos também apresentou elevação, de 10,9%, e, com a maior receita, exerceu a maior contribuição positiva para o resultado geral no ano passado.

Sendo assim, ressaltam os técnicos da FecomercioSP, "é possível observar que o desempenho dos Serviços ao longo de 2025 foi marcado pelo crescimento relativamente disseminado entre as atividades, mesmo que em ritmos distintos, em que os serviços técnicos e profissionais, além dos intensivos em conhecimento técnico, se destacaram. Entretanto, os juros elevados já influenciam o resultado de alguns segmentos, como a construção civil que recuou 2,4%, enquanto o faturamento da atividade de representação caiu 6,3%".

Em dezembro passado, o faturamento real do setor na capital paulista atingiu R$ 100,3 bilhões, alta de 12,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, visto que é o maior faturamento mensal desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 2010. Em termos absolutos, significa um crescimento de quase R$ 11,3 bilhões nas receitas em comparação com dezembro de 2024.

A PCSS é o primeiro indicador mensal de serviços em âmbito municipal. Utiliza informações baseadas nos dados de arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS) do município de São Paulo por meio de um convênio de cooperação técnica firmado entre a Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

O indicador conta com uma série histórica desde 2010, permitindo o acompanhamento do setor em uma trajetória de longo prazo. As atividades foram reunidas em 13 grupos, levando em conta as suas similaridades e a representação no total do que é arrecadado de ISS no município. A pesquisa é referente ao município de São Paulo, mas, considerando a sinergia entre os municípios do entorno, os resultados refletem o cenário da região metropolitana.