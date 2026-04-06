O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 02, em entrevista à CNN Brasil que o governo já tem mais de 20 Estados que aderiram à subvenção da importação ao diesel.

Segundo ele, há poucos Estados ainda sem definição, alguns por conta de problemas institucionais, como o Rio de Janeiro.

"O próprio Estado do Rio de Janeiro como foi mencionado é um estado que está passando por um processo de governo (...) então torna mais difícil qualquer decisão. Não é uma questão de resistência ou de não intenção de aderir, apoiar a população do estado", declarou.

"Estamos muito próximos de ter 100% de adesão. Estamos mais próximos de 25 (Estados) do que de 20, posso garantir", completou.

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