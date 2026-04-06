A indústria brasileira chegou a fevereiro operando 3,2% acima do patamar de fevereiro de 2020: 11 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em fevereiro, os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de produtos do fumo (28,6%), outros equipamentos de transporte (26,6%), indústrias extrativas (14,8%) e produtos alimentícios (6,0%).

No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar pré-pandemia são vestuário e acessórios (-25,5%), móveis (-21,9%), produtos diversos (-14,8%) e impressão e reprodução de gravações (-13,7%).

Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 7,6% acima do nível de fevereiro de 2020. A fabricação de bens intermediários está 6,0% acima do pré-covid. Os bens duráveis estão 9,7% abaixo do pré-pandemia, e os bens semiduráveis e não duráveis estão 2,4% aquém do patamar de fevereiro de 2020.

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