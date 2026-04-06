O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), disse que o Brasil precisa "discutir tudo" com os americanos e avançar na monetização dos minerais críticos. Ele admitiu que esse é um dos temas de diálogo com os Estados Unidos, após Washington abrir uma nova investigação sobre supostas práticas comerciais do Brasil que seriam danosas ao comércio americano.

"Sobre minerais críticos, o que o presidente Lula falou? Não tem tema proibido. Então, nós vamos discutir tudo. Não é só questão tarifária. Tem muitas oportunidades. Minerais críticos têm que avançar na parte de georreferenciamento, estudo geológico. E depois não adianta ficar sentado em cima da fortuna. Tem que monetizar isso. Monetizar, tem que avançar. E agregar o máximo de valor", defendeu.

Sobre o Plano Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, ele lembrou que está em discussão o projeto no Congresso Nacional. "Eu tenho até participado também nesse debate. Um bom relator, que é o deputado Arnaldo Jardim, extremamente estudioso, preparado. Então, nós estamos acreditando que a gente vai ter uma boa lei e avançar nesse trabalho".

Antidumping do leite

Alckmin também disse que o resultado do processo de investigação do antidumping do leite deverá ser concluído em abril. O governo brasileiro retomou, em dezembro de 2025, a investigação sobre a prática de dumping na importação de leite em pó, focando na Argentina e no Uruguai.

"Importante destacar que imposto de importação não adianta aumentar, porque ele não vale para Mercosul, você tem área de livre comércio. Então, se aumentar imposto de importação, atinge outros países, mas não os do Mercosul. O antidumping não, o antidumping vale para todos", argumentou Alckmin.

O vice-presidente e ministro deu as declarações a jornalistas nesta quinta-feira, 2. Ele está apresentando um balanço das ações da pasta durante sua gestão.