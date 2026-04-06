Em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 2, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), disse que ajuste fiscal é algo que precisa ser feito de modo contínuo e repetiu que ainda há espaço para fazê-lo em cima de privilégios e desperdício, sem citar quais.

"Eu entendo que ajuste fiscal é igual cortar unha. Não é que você pode dizer, olha, obra acabada. Não existe. Você tem que estar permanentemente trabalhando para tentar fazer mais, melhor, com menos recursos. Esse é um trabalho interminável", iniciou Alckmin.

"O que o presidente Lula tem falado e de maneira correta é: 'Eu não vou fazer ajuste em cima dos mais pobres'. Agora, tem espaço para fazer ajuste em cima dos privilégios e do desperdício. Esse deve ser o foco", completou.

Taxa das blusinhas

Em relação à chamada "taxa das blusinhas", Alckmin foi perguntado sobre estudos para reduzi-la, tendo em vista a proximidade das eleições. Ele disse que foi defensor da medida no passado para preservar o emprego e a renda dos brasileiros e frisou que a indústria têxtil e o setor de confecção empregam muito.

Segundo ele, mesmo com a tributação, a carga tributária ainda é "bem menor" do que a do produto produzido no Brasil. "Eu não tenho participado desse debate, mas lá atrás, quando houve essa discussão, nós defendemos, porque entendemos que precisamos garantir uma lealdade concorrencial", disse.