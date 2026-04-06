O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), defendeu o Pix, após o relatório anual do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) apontar o sistema de pagamentos instantâneos, propostas de regulação de plataformas digitais e a chamada "taxa das blusinhas" entre as principais barreiras impostas pelo Brasil aos interesses comerciais americanos.

"O Pix é um sucesso. Não existe nenhum problema em relação ao Pix. É só esclarecer", afirmou em conversa com jornalistas nesta quinta-feira (2) ao se despedir da pasta. Alckmin não precisa sair da vice-presidência, mas precisa deixar o ministério para se candidatar na eleição deste ano.

Em reunião ministerial na última terça-feira, 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que Alckmin será seu candidato a vice-presidente novamente. Havia uma indefinição sobre qual seria o papel do atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio nas eleições de 2026. Com isso, o ministro repetirá a chapa de 2022 com o petista.

O USTR também critica o projeto de lei que amplia os poderes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre mercados digitais. Sobre isso, Alckmin, disse que "a única regulação" feita pelo Brasil quanto a big techs foi o ECA Digital, voltado a proteger a infância, segundo ele.

Alckmin voltou a dizer que o Brasil não é problema para os EUA, já que eles têm superávit na balança de bens e serviços com o País. E disse que a ideia é aumentar a complementaridade e a troca de investimentos. "Nosso trabalho é aumentar esse diálogo, essa parceria, essa cooperação".

Sobre data para reunião com o presidente americano, Donald Trump, o vice disse não haver agendamento, afirmando apenas que o presidente Lula "sempre caminha para o diálogo". "As conversas do presidente Lula com o presidente Trump foram muito positivas. Eu acho que a gente pode avançar mais nesse diálogo".

Alckmin também fez um balanço de sua gestão no MDIC, destacando projetos como o Carro Sustentável e o Move Brasil (voltado para caminhões), além da política Nova Indústria Brasil (NIB) e de medidas de defesa comercial.