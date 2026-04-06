A presidente do Federal Reserve (Fed) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta quinta-feira (2) que uma resolução rápida da guerra no Oriente Médio pode significar impacto econômico mais moderado e que a "questão chave" é se as interrupções causadas pelo conflito vão induzir investimentos na produção de energia dos EUA.

"Produtores de energia parecem precisar de preços mais altos por um período prolongado para aumentar a produção", disse ela em evento institucional, ponderando que não está ouvindo de seus contatos que os EUA verão um aumento drástico na produção de energia, até agora.

Sobre emprego, a dirigente frisou que apoiou a manutenção de juros do Fed na reunião de março pelo fato de que o mercado de trabalho se estabilizou na segunda metade de 2025 até este ano, mas que os "ganhos do payroll têm sido bastante fracos e isso é desconfortável".

Logan também demonstrou preocupação pela inflação estar acima da meta pelo quinto ano consecutivo e enfatizou a importância de trazê-la para os 2%.

Segundo ela, há uma fraqueza e vulnerabilidade no crédito privado, enquanto os ganhos de produtividade virão a longo prazo com inteligência artificial (IA), mas não aconteceram ainda.

Tags:

Dirigente