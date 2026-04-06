O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou o papel da Casa Civil na execução de obras do Novo PAC nesta quinta-feira, 2, em Salvador. Durante o evento, Lula afirmou que, embora o governo não tenha alcançado "100% de sucesso" em todos os objetivos traçados, houve avanço significativo na capacidade de execução.

"A gente não conseguiu 100% de sucesso em tudo que queríamos", ressalvou o presidente. "Nunca tivemos Casa Civil com capacidade de apresentar soluções como agora."

Ele fez um balanço da atuação do governo federal na área de infraestrutura. O presidente também ressaltou o ritmo de contratação das obras do Novo PAC, afirmando que cerca de 80% dos R$ 1,8 trilhão previstos em investimentos já foram contratados. Lula atribuiu parte desse desempenho à atuação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a quem classificou como "imprescindível" para acelerar a execução dos projetos além do previsto inicialmente.

Rui Costa, por sua vez, afirmou que a agenda em Salvador representa seu último compromisso à frente da Casa Civil. Nos bastidores, o ministro é apontado como possível candidato ao governo da Bahia em 2026, diante da avaliação de aliados de que o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), enfrenta desgaste e baixa popularidade no Estado.

Também participaram da agenda o próprio Jerônimo Rodrigues, além de ministros e autoridades federais. A visita incluiu a vistoria das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na Praça Onze de Dezembro, com investimentos estimados em R$ 1,1 bilhão.