O recuo de 0,7% na indústria brasileira em fevereiro de 2026 ante fevereiro de 2025 foi puxado, sobretudo, pelas perdas nas atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias (-7,3%), produtos químicos (-6,4%) e máquinas e equipamentos (-11,0%).

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta (2).

Em fevereiro de 2026 ante fevereiro de 2025, houve redução na produção de 20 dos 25 ramos investigados.

"Vale citar que fevereiro de 2026 (18 dias) teve 2 dias úteis a menos que igual mês do ano anterior (20)", lembrou o IBGE.

Houve quedas significativas também em confecção de artigos do vestuário e acessórios (-15,1%), produtos de metal (-8,4%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-9,1%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-6,9%), artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-9,9%), outros equipamentos de transporte (-9,6%), metalurgia (-2,7%), produtos têxteis (-7,2%), móveis (-7,6%), produtos de borracha e de material plástico (-2,3%) e impressão e reprodução de gravações (-13,5%).

Na direção oposta, entre as cinco atividades com avanços, as maiores influências positivas partiram de indústrias extrativas (10,2%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,0%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (20,6%).

Houve altas relevantes também em bebidas (6,2%) e de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (4,7%).

O índice de difusão, que mostra a proporção de produtos com avanço na produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, passou de 37,9% em janeiro para 35,2% em fevereiro.

Tags:

IBGE